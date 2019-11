La femme de Klopp l'a empêché de rejoindre Man Utd

Jurgen Klopp et Liverpool vivent actuellement une histoire d'amour réciproque, mais tout aurait pu être différent sans l'intervention d'Ulla, la femme du manager allemand. C'est en tout cas ce que raconte Phil Thompson, un ancien défenseur des Reds.

"Un jour, j'ai interviewé Klopp pour Sky et je lui ai demandé si Liverpool et lui avaient été créés l'un pour l'autre, a confié Thompson sur TV2 Norway. Il m'a regardé et il m'a demandé pourquoi. Et puis il m'a dit qu'il aurait pu prendre les rênes de Manchestere United, mais sa femme lui a dit que ce n'était pas bien. Et Liverpool est arrivé, et sa femme lui a dit que c'était bien. C'est quelque chose d'étrange, comme s'il avait été créé pour Liverpool."

Et comme si la femme de Klopp avait pressenti les difficultés actuelles de Manchester United. Selon le Mirror, c'est en 2013, quand David Moyes peinait à assumer la succession de Sir Alex Ferguson, que les Red Devils ont contacté celui qui était alors l'entraîneur du Borussia Dortmund. Deux ans plus tard, Klopp a rejoint Anfield, et refait de Liverpool une place forte du football anglais et européen.