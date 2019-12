Kyle Walker s'attire les foudres de son voisinage

Man City's Kyle Walker riles neighbours with plan to install 13ft barrier https://t.co/GAeYAfE9PB pic.twitter.com/gKlbXXU3an

Après, c'est au tour de Kyle Walker de se mettre ses voisins à dos. Demeurant dans une résidence de Prestbury depuis février, l'international anglais possède un terrain privé de foot à cinq. Un loisir auquel lui et ses enfants se prêtent souvent mais qui est à la vue des passants et des voisins. Pour cesser ces regards curieux, le défenseur a selon The Sun fait installer une haie en lierre artificielle de plus de deux mètres de haut, et il projetterait même de l'agrandir. N'ayant pas été prévenus par le joueur, les voisins sont furieux. Ils lui reprochent également de ne pas avoir obtenu de permis de construire.Walker s'est justifié : « En raison de l'exposition et pour notre sécurité, nous proposons de garder l'écran de lierre artificiel derrière le terrain de football pour assurer l'intimité des propriétés voisines et de la route. » Jugée « non conforme à l'environnement local », la haie promet de faire beaucoup parler prochainement à Prestbury. Selon le quotidien, le conseil municipal devrait se prononcer sur cette affaire.