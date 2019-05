Kompany, l'improbable héros

Manchester City s’est encore un peu plus rapproché du titre de champion d’Angleterre, lundi. Vainqueur 1-0 à Leicester, les Citizens ont repris un point d’avance sur Liverpool et n’auront plus qu’à conclure, samedi, lors de leur déplacement à Brighton pour le compte de la 38e et dernière journée de Premier League.

Les Skyblues peuvent donc bien remercier Vincent Kompany, auteur du but de la délivrance au cœur de la deuxième période. Et quel but ! C’est en effet d’une frappe splendide des 25 mètres en pleine lucarne que le défenseur belge a sauvé les troupes de Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol n’a d'ailleurs pas caché ses doutes au moment de la tentative lointaine du Diable Rouge.

"J'ai dit 'ne tire pas, passe la balle', a ainsi confié l’ancien Barcelonais au micro de Sky Sports. Mais il a pris la bonne décision. Honnêtement... je n'étais pas très confiant." Des doutes partagés par les coéquipiers de Vincent Kompany. "Je t'ai dit 'Non Vinny, ne tire pas!'", lui a ainsi soufflé Sergio Agüero à l’issue de la rencontre au moment de le féliciter.

Et le sentiment était partagé par Raheem Sterling ou Kyle Walker comme ils l’ont reconnu sur les réseaux sociaux après le match.

My face screaming "NOOOO VINNY WHY U DO THIS" so hard what a hit boi !!! Captain Incredible @VincentKompany pic.twitter.com/Ba6WKyPdg3 — Raheem Sterling (@sterling7) 6 mai 2019

Les Citizens avaient de quoi être circonspects. Malgré 18 buts en Premier League, Vincent Kompany n’avait en effet jamais encore marqué de l’extérieur de la surface, son dernier but du genre remontant à un match de Coupe de l’UEFA en 2007. Pire, alors qu’il restait sur 37 échecs de rang de l’extérieur de la surface, le Belge n’avait même plus cadré la moindre frappe de loin depuis décembre 2013. Liverpool est bel et bien maudit…