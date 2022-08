Klopp évoque la relation Salah-Nunez

Sadio Mané laissera-t-il un grand vide derrière lui du côté d’Anfield Road ? Une telle question n’a évidemment pas été posée à Jürgen Klopp ce vendredi, lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, mais plusieurs interrogations autour de l’attaque des Reds ont émané des journalistes présents.

Alors que le Sénégalais a quitté le cocon de Liverpool pour rallier le Bayern Munich cet été, il a été remplacé numériquement par un Darwin Nunez davantage buteur. De quoi surveiller de près sa relation avec Mohamed Salah sur les bords de la Mersey. Quel regard porte donc Klopp sur cette association, notamment après le match nul arraché à Fulham samedi dernier (2-2) qui avait vu les joueurs marquer chacun un but ?



''Ce secteur de jeu n’était pas notre problème''

"Ils ont une bonne relation, assurément, a affirmé l’entraîneur allemand. Ce sont deux joueurs qui tiennent à marquer, à être présents dans les zones décisives." Et cette propension à vouloir faire la décision est, selon Klopp, "est une vraie aide" pour l’équipe. Rien, pour l'instant, ne laisse penser qu'un déséquilibre sur le front offensif pourrait découler de l'arrivée d'un nouveau profil dans le onze liverpuldien. D'autant que, dans les faits, Nunez et Salah ont chacun profité d'une passe de l'autre pour trouver le chemin des filets à Craven Cottage.

"Mo (Salah) est dans une très bonne période, Darwin (Nunez) est en train de s’intégrer et Luiz (Diaz) a juste manqué le but. Il a eu deux occasions mais il a touché le poteau et il a été bloqué, a renchéri l'ancien technicien de Dortmund, qui a tenu à appuyer son propos en concluant ainsi : "Ce secteur de jeu n'était pas notre problème le weekend dernier." Les Reds espèrent qu'il n'en deviendra jamais un.