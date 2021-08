Klopp évoque la motivation de Salah

Mohamed Salah n'a pas besoin de motivation pour battre des records et atteindre un statut légendaire , selon l'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp. Les Reds ont remporté une large victoire 3-0 contre Norwich lors de leur match d'ouverture de la Premier League dimanche, Salah marquant un un but et fournissant deux caviars. Et l'ancien joueur de la Roma a encore d'autres records à aller chercher, lui qui est naturellement très motivé.





Klopp croit en Salah cette saison

Klopp, cependant, dit que son rôle dans la motivation de Salah à obtenir de telles distinctions est limité. "Je n'ai pas à le faire", a répondu Klopp lorsqu'on lui a demandé s'il avait besoin d'encourager Salah. "Il le sait, il est conscient de toutes ces choses. Il aime passer du temps ici. Quand il joue aussi bien qu'il le fait, il arrive dans des situations où il peut marquer. Il a très faim de buts. Cela ne fait aucun doute. Avec sa qualité, il peut également établir des records de passes décisives."