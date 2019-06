Klopp aurait décidé de quitter Liverpool en 2022

Sur un petit nuage depuis samedi soir dernier, après avoir vu leurs protégés décrocher la sixième Ligue des champions de l’histoire du club, en venant à bout de Tottenham (2-0), les fans de Liverpool pourraient sous peu déchanter. Véritable idole du "Kop" et ce, bien avant ce sacre européen, l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp aurait d’ores et déjà programmé la date de son départ d’Anfield. Ce sera à l’issue de son bail, soit à la fin de l’exercice 2021-2022, affirme ESPN.

En 2016, le technicien allemand s’était engagé sur la durée avec la formation bordant la Mersey. Un contrat de six ans ! Chose extrêmement rare dans le football contemporain. Et l’ex-entraineur de Dortmund a toujours clamé haut et fort son désir d’aller au terme de son engagement. Mais visiblement, pas au-delà puisqu’il aurait aussi pris la décision de prendre une année sabbatique lors de la saison 2022-2023, après vingt-et-une années d’affilée passées sur les bancs de touche d’Europe.

De leur côté, le propriétaire du club champion d'Europe, Fenway Sport, aimerait bien au contraire prolonger son entraîneur et serait même enclin à lui proposer une nette revalorisation salariale. Néanmoins, pas question de faire le forcing en cas de refus catégorique de l’Allemand, ajoute le média américain. Jürgen Klopp dirigera donc, a priori, l'équipe du nord-ouest de l’Angleterre lors des trois prochaines saisons. Trois saisons pour, enfin, aller chercher le titre en Premier League, qui continue de fuir Liverpool depuis 1990.