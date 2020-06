A force de donner des buts à Manchester, Kevin De Bruyne s'en fixe énormément. Le Belge reprendra le chemin de la Premier League le 17 juin face à Arsenal, le club où a brillé son ancien coach adjoint en Belgique, Thierry Henry. Et selon son agent Patrick De Koster au micro de la RTBF, c'est bien un record signé "Titi" que vise secrêtement De Bruyne. « Je sais qu’il y pense et que ça le motive, mais il n’en fera pas tout un plat, surtout en public ou dans les médias. » Ce record, c'est celui des 20 passes décisives en une saison inscrites par le Français en 2002-2003. Il reste 9 rencontre, et De Bruyne en est à 8.

Dans les autres objectifs du milieu de terrain de 28 ans révélés par De Koster, l'Euro et la Coupe du Monde avec la Belgique sont en haut du panier. Suivent ensuite la Ligue des Champions, et le Ballon d'or. « Son meilleur classement est une 5e place en 2018, et seulement 14e en 2019. Pour un joueur de son niveau, dans un club comme City, c’est normal qu’il rêve de monter sur le podium. Mais il sait que c’est moins facile pour un milieu que pour un attaquant. »

Une prolongation malgré la suspension européenne ?

Des ambitions freinées par la sentence de la FIFA ? Pour rappel, l'instance a condamné le club à une suspension de deux ans en Coupe d'Europe. Pas de quoi inquiéter l'agent et le joueur dans un contexte particulier : « D’abord il faut savoir que Manchester City est allé en appel devant le TAS contre cette sanction de la FIFA. Ensuite, nous avons avec ce club une relation de grande confiance réciproque. Vu la situation sanitaire et économique actuelle ce serait de mauvais goût de parler contrat, salaire, transfert pour le moment » La RTBF avance qu'une prolongation à City serait même dans les petits papiers de KDB.