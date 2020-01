Kean (Everton) ouvre son compteur buts en Premier League

Fin de la période de disette pour Moise Kean. Au bout d’une très longue attente, Moise Kean a fini par trouver le chemin des filets en Premier League sous la tunique d’Everton. L’ancien joueur de la Juventus a attendu son 18e match avec la formation de la Mersey et aussi la 561e minute de jeu dans ce championnat pour enfin trouver la faille. C’était ce mardi lors de la réception de Newcastle United à Goodison Park. Un but inscrit du droit, plein axe et après un service parfait du Brésilien Bernard dans le dos des défenseurs.

Kean peut remercier Ancelotti

Toutes compétitions confondues, l’international azzurro a fait mouche lors de ce qui était son 26e tir avec les Toffees. C’est un grand soulagement pour lui, et aussi pour son entraineur Carlo Ancelotti. Dès son arrivée au club, en décembre dernier, « Il Mister » lui a fait montre d’un grand soutien, osant comparant sa mauvaise passe à celle qu’a connue Michel Platini après sa signature à la Juventus dans les années 80. À noter enfin que Kean est le premier italien à marquer pour Everton depuis un certain Alessandre Pistone en avril 2002.