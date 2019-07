Kanté et Giroud: Lampard évoque ses Bleus

N’Golo KANTE

Convalescent depuis la fin de saison dernière, N’Golo Kanté n’a toujours pas récupéré totalement de sa blessure au genou. Au point qu’on a pu s’inquiéter de voir le milieu de terrain des Blues quitter de façon prématurée la tournée de Chelsea au Japon pour rentrer à Londres avant ses coéquipiers. Mais son nouvel entraîneur Frank Lampard se veut formel: le joueur poursuit simplement son programme de réhabilitation.

"Je l’ai renvoyé à la maison, a indiqué le successeur de Maurizio Sarri. Même si le voyage était une bonne chose pour quelqu’un en reprise (ah bon ?), je pense qu’il est plus bénéfique pour lui d’être à Cobham (le centre d’entraînement du club) avec tous les moyens que nous avons là-bas. Il ne s’agit pas d’une rechute. Il s’améliore et on espère qu’il sera en mesure de nous rejoindre lorsque nous reviendrons et que nous reprendrons l’entraînement en fin de semaine." Toutefois, précise l’icône de Chelsea, "il n’a pas fait de session complète d’entraînement avec nous. Nous avons suivi les recommandations des médecins." Pour le coach, c’est évident: "Travailler individuellement est la meilleure option pour lui. J’espère qu’il sera prêt pour débuter la saison (programmée le 11 août, à Old-Trafford, face à Man Utd)." Ce contretemps qui, dans l’esprit de Lampard, pourrait aussi être un mal pour un bien: "Peut-être qu’une pause n’est pas une mauvaise chose pour un joueur comme lui, qui a joué autant de matches ces dernières années, à un niveau très élevé." Et l’ex-entraîneur de Derby County sait d’expérience ce que réclament les joutes du milieu de terrain en Premier League.

Olivier GIROUD

Olivier Giroud a choisi de rempiler avec Chelsea, malgré son temps de jeu famélique, notamment en championnat, sous les ordres d’un Maurizio Sarri… qui a quitté le club. Avec l’espoir de changer la donne et la hiérarchie des attaquants dans l’esprit de Lampard, le nouvel homme fort. Sauf que la victoire sur le Barça mardi (2-1), si elle a donné à Giroud voix au chapitre, a été acquise grâce à des réalisations de Ross Barkley et… Tammy Abraham.

De retour d’un prêt couronné de succès à Aston Villa, où il a notamment compilé 26 buts en 40 matches de Championship (*), Abraham pourrait bien représenter un nouveau caillou dans la chaussure de Giroud. Même si Lampard assure que rien n’est gravé dans le marbre à ce stade de la saison, cela lui complique forcément la tâche. "Tammy (Abraham) est un buteur, il a faim de buts. C’est ce que j’aime chez lui, dans son attitude, il a constamment envie de marquer. Je l’avais remarqué l’an dernier quand il jouait en Championship. Il a fait ses preuves dans ce championnat, maintenant, il doit faire ses preuves à Chelsea", souligne-t-il. Est-il moins dithyrambique sur la performance de Giroud ? "Je trouve qu’il a aussi fait de très bonnes choses sur le terrain, avec son style, et il a montré ce qu’il pouvait apporter. C’est pareil pour (Michy) Batshuayi, il y a de la concurrence dans cette équipe." Même si on pourra craindre que l’âge ne joue pas en faveur du champion du monde à l’heure de l’ouverture d’un nouveau cycle à Chelsea…

----------------------------------

(*) Abraham, sélectionné à 2 reprises avec les Three Lions, a largement contribué au retour des Villans en Premier League.