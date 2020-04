Kane, stop ou encore ?

Harry Kane est toujours aussi magnétique sur le marché, à un point qui peut en étonner plus d'un. Peut-il rester une année de plus à Tottenham, son club formateur, où il enchaîne une septième saison au plus haut niveau ? « Je ne peux pas répondre oui ou non, déclarait l'attaquant anglais lors d'un live Instagram il y a une quinzaine de jours. J'aimerai toujours les Spurs, mais si je sens qu'on ne progresse pas en équipe ou qu'on ne va pas dans la bonne direction, je ne resterai pas juste pour le plaisir. Je suis ambitieux. »

Avec encore quatre ans de contrat, et à seulement 26 ans, Kane coûte cher. Très cher. D'autant que pour la première fois de sa carrière, il affiche une moyenne de plus d'un but par match en Ligue des Champions (six buts en cinq matchs) comme en équipe nationale (dix buts en six matchs).

Manchester City est le nom qui est revenu le plus régulièrement dans la presse anglaise, mais le feuilleton est peut-être en train de se déporter vers l'autre club mancunien. Pendant longtemps, le prix démentiel de 170 millions d'euros semblait refroidir les ardeurs de MU. Mais voilà que le Daily Mail fait désormais état d'unede la part du président Daniel Levy, et que les Red Devils ne seraient plus forcément insensibles ! Un énorme projet pourrait se dessiner avec un trident local Rashford - Kane - Greenwood en attaque, et ce sur plusieurs saisons.Depuis plusieurs années, s'il y a un club outre-Manche qui reste intimement lié au dossier de Kane, c'est bien le Real Madrid. Mais comme les Merengue suivent constamment tous les grands joueurs de la planète... Malgré les pistes Erling Haaland ou Kylian Mbappé qui semblent plus prestigieuses, Mundo Deportivo a récemment évoqué un montage crédible, à savoir. Le retour chez les Spurs du premier nommé, notamment, aurait une certaine allure.