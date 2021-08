Kane répond aux critiques

Harry Kane en a eu assez. Celui qui a manqué les deux derniers entraînements de son équipe de Tottenham a voulu répondre aux personnes l'accusant de boycotter volontairement les séances et de chercher par tous les moyens à filer vers Manchester City. L'international anglais a posté un long message sur les réseaux sociaux, dans lequel il réfute les accusations dont il fait l'objet.

"Cela fait près de dix ans que j'ai débuté chez les Spurs. Durant chacune de ces années, vous - les fans - m'avez toujours soutenu et montré votre amour. C'est pour cela que j'ai été blessé en lisant certains commentaires mettant en cause mon professionnalisme." Harry Kane a ensuite assuré qu'il n'avait jamais refusé de s'entraîner et que selon son planning, son retour n'était prévu que ce samedi.

L'avant-centre a enfin martelé qu'il ne ferait jamais rien pour briser la relation qu'il a avec les supporters. Une déclaration qui ne ferme en revanche nullement les portes à un possible départ vers Manchester City. Les Skyblues, qui viennent d’enrôler Jack Grealish, espèrent bien s'offrir un deuxième international anglais.