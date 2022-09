Justice : Un nouveau procès pour Giggs en juillet 2023

le 31 juillet prochain, près d'un an après le début de son premier procès et plus de deux ans et demi après son arrestation le 1er novembre 2020, que s'ouvrira le nouveau procès du Gallois pour violences conjugales sur son ex-femme, Kate Greville, et la sœur de celle-ci. Comme le relate le Guardian, le procureur, Peter Wright QC, a confirmé que le Crown Prosecution Service (CPS) a demandé un nouveau procès dans plus de 10 mois. Quelques jours après que le premier procès se soit achevé sans verdict, le procureur Wright a indiqué au juge que l'affaire avait été examinée à "un niveau supérieur" par le CPS.

"Je suis convaincu que la justice finira par être rendue"