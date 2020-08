Justice - Maguire : "J'avais peur pour ma vie"

“I feared for my life”

Manchester United captain Harry Maguire tells the BBC he thought he was being kidnapped when he was arrested in Greece last weekhttps://t.co/S3rZorWbMe pic.twitter.com/UcNHLMTQwa



— BBC News (UK) (@BBCNews) August 27, 2020

"La vérité sortira", déclare Maguire

Harry Maguire n'a pas l'intention de s'excuser suite à ses actions en Grèce. Le capitaine de Manchester United a déjà fait appel et maintenu son innocence après avoir été condamné mardi à 21 mois de prison avec sursis. Au micro de la BBC Sport, pour sa première interview publique depuis l'incident, il a indiqué qu'il pensait avoir été kidnappé. "Ces deux hommes se sont approchés de ma petite sœur. Ils ont demandé d'où elle venait, elle a répondu et ma fiancée a vu ses yeux se diriger vers l'arrière de sa tête. Elle a couru, et elle s'est évanouie, elle a perdu conscience.""Ma première pensée, je pensais que nous allions être kidnappés. Nous nous sommes agenouillés, avons mis nos mains en l'air. Ils ont commencé à nous frapper,, a commenté l'Anglais, marqué.Toutefois, il ne compte pas s'excuser, ne considérant pas que son attitude soit mauvaise. "Je n'ai pas l'impression de devoir des excuses à personne. Des excuses, c'est quand vous avez fait quelque chose de mal. Je regrette d'avoir fait subir cela aux fans et au club". Par ailleurs, il a nié avoir tenté de corrompre la police : "Non, bien sûr. J'ai vu cette déclaration, c'est tout simplement ridicule."Pour ce qui est du plan sportif, et notamment son brassard de capitaine sous le maillot de Manchester United, Maguire a indiqué qu'il n'était pas la personne adéquate pour aborder ce sujet. "C’est un immense privilège de jouer pour le club, sans parler d’être capitaine. Ce n’est pas ma décision à prendre., a-t-il commenté.Il est à noter que Maguire a été exclu de la sélection anglaise par Gareth Southgate, le sélectionneur, qui n'a donc pas fait appel à lui pour les matchs de Ligue des nations prévus en septembre, contre le Danemark et l'Islande.