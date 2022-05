Justice - Kurt Zouma plaide coupable d'avoir maltraité son chat

Son frère Yoan, 24 ans, avait filmé et partagé une vidéo où l'on voyait le joueur de West Ham de 27 ans donner un coup de pied et une claque à son chat. Poursuivi pour complicité, Yoan Zouma a également comparu mardi matin devant le tribunal de Thames Magistrates, dans l'est de Londres, et a reconnu avoir "aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction". Les faits qui leurs sont reprochés remontent au 6 février. Les deux chats du joueur ont depuis été confiés à la société de protection des animaux RSPCA, qui avait lancé une procédure pour que Kurt et Yoan Zouma soient poursuivis en vertu de la législation pour la protection du bien-être animal.

Le club londonien n'avait pas suspendu son joueur et l'avait même fait jouer un match le soir de la révélation de l'affaire, provoquant une immense vague de protestation. Le joueur avait finalement écopé d'une amende de près de 300.000 euros, la plus élevée possible, infligée par son club et l'équipementier sportif Adidas avait rompu un contrat de sponsoring avec le joueur. West Ham avait assuré que, selon les informations dont disposait le club, les chats n'ont "subi aucune blessure physique". Le club avait ensuite assuré que la sanction financière infligée au joueur avait été reversée à des associations de protection des animaux.