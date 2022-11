Une prise de parole attendue. Débuté le mercredi 10 août dernier, le procès de Benjamin Mendy pour viols et agressions sexuelles a pris une nouvelle tournure ce lundi. En effet, le défenseur de Manchester City et des Bleus a pris la parole pour la première fois au tribunal de Chester, comme le relate RMC Sport. Accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre six femmes pour des faits qui se sont passés entre juillet et août 2021, il a notamment évoqué sa vie en Angleterre mais également son rapport aux femmes.

"Je sais que je ne suis pas Brad Pitt"



Un rapport qui a été particulièrement impacté par l'arrivée du joueur à Manchester City en 2017 en provenance de l'AS Monaco. "J'ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram", a-t-il expliqué devant le jury, avouant être très franc dans ses approches ou réponses. "La manière dont je parlais aux femmes était directe. [...] Si elles voulaient une relation sexuelle et moi aussi, ça m'allait". "Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble", a concédé le natif de Longjumeau.

Durant son passage en prison, Mendy a appris "la valeur de l'argent"

Qualifié de "prédateur" par le procureur Timothy Cray le 15 août dernier, Mendy a assuré s'arrêter lorsqu'une femme lui disait "non". Incarcéré fin août 2021 et libéré de prison (où il disposait de 4 livres sterling par jour) en janvier 2022, il a avoué avoir pris du recul sur sa situation. "J'ai pensé à toute ma vie, car d'habitude, je n'ai pas le temps pour. Là, j'étais seul, assis. Et la seule chose à faire était de penser", a concédé le champion du monde 2018. "En prison, c'est la première fois que je pensais à ce que je pouvais acheter pour manger chaque jour. Cela m'a appris la valeur de l'argent car avant quand je voulais quelque chose, je l'achetais", a argumenté le défenseur, qui témoignera de nouveau mardi au tribunal de Chester.