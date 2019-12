Jürgen Klopp (Liverpool) refuse de parler du titre

Après leur succès en Coupe du Monde des clubs, les joueurs de Jürgen Klopp ont enchaîné en Premier League en s'offrant le scalp de Leicester. Un succès sans appel (4-0), qui permet à Liverpool de porter à 13 points son avance en tête du classement. Pour autant, évoquer le titre est toujours tabou pour le manager des Merseysiders :



[#PL🇬🇧] Klopp 💬 : “Aucun des managers n’a de problèmes pour jouer le lendemain de Noël. Mais jouer les 26 et 28 décembre est un crime. (...) Personne ne nous écoute. (...) Le corps a besoin d’un certain temps pour récupérer."

« Le titre est-il déjà dans la poche ? Je n'en ai vraiment rien à faire. J'ai été confronté à cette question un certain nombre de fois déjà ce soir, et avec tout ce qui nous entoure, la plus grande qualité de mes garçons, c'est qu'ils n'écoutent pas vraiment. Nous sommes entièrement concentrés sur ce que nous avons à faire. Je suis très doué pour faire la fête, mes amis vous le diront, mais je ne veux jamais faire la fête sans raison. S'il y a quelque chose à célébrer, je vous le dirai. En attendant, on continue à travailler. C'était un bon match. Le début était bon et la fin était vraiment bonne et entre les deux on a eu beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de bon football et beaucoup de belle défense », a estimé Klopp en conférence de presse au terme du match.