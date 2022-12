Jürgen Klopp défend la prestation de Darwin Nunez

Lundi, pendant le Boxing Day de Premier League, Liverpool s’est imposé par trois buts à un face à Aston Villa. L’attaquant Darwin Nuñez n’a pas marqué et il s’est même montré en grosse difficulté face au but. Mais c’est dans le jeu que l’Uruguayen a été le plus performant. Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds, n’était donc pas particulièrement déçu de son joueur. « Le rythme de travail qu'il met en place, les espaces qu'il crée, il est inarrêtable en ce moment. Il n'y a aucun défenseur qui peut vraiment le rattraper en termes de vitesse », a-t-il détaillé dans des propos relayés par L’Equipe.

Pour donner un exemple concret, Darwin Nuñez a permis au jeune hispano-serbe Stefan Bajčetić de marquer son premier but lors de sa seconde apparition en Premier League. Ainsi, trouver les filets ne serait pas forcément la chose la plus importante pour un attaquant, selon Jürgen Klopp. « Si vous vous rappelez d'autres attaquants, vous ne pouvez pas imaginer certaines des occasions que les attaquants avec lesquels j'ai travaillé ont manquées. Darwin va marquer des buts, je n'ai aucun doute là-dessus. Tout ira bien », précise le technicien allemand, visiblement serein.