José Mourinho (Tottenham) voit Dele Alli comme un futur Ballon d'Or

🇬🇧 Dele Alli est en grande forme depuis l’arrivée de Mourinho ! 🔥#TottenhamHotspur pic.twitter.com/SPsqorixQX

— (FNAK) Football net al kole (@Footballnetal) December 5, 2019

Dele Alli vit une véritable renaissance depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc de Totteham. Grand psychologue et meneur d'homme, le coach portugais a su remobiliser le joueur anglais et lui faire retrouver son meilleur niveau depuis quelques matchs. Après la défaite face à Manchester United mercredi soir, Mourinho a tenu à louanger son joueur malgré le contexte d'un premier revers à la tête des Spurs. Le « Special One » va même jusqu'à dire que Dele Alli peut viser le Ballon d'Or dans le futur :« Il peut faire tout ce qu'il veut. Il a le talent, le bon âge, la bonne expérience au plus haut niveau. Jouer la Ligue des Champions, pour l'équipe nationale dans les plus grandes compétitions… Il a tout. C'est juste une question de motivation au quotidien », a prévenu le technicien portugais en conférence de presse. Pour rappel, mercredi soir, José Mourinho a manqué ses retrouvailles avec son ex. Pour son retour à Old Trafford, le coach de Tottenham a subi sa première défaite (2-1) depuis qu’il est à la tête des Londoniens.