José Mourinho (Tottenham) : « Les arbitres sont assistants du VAR »

Après être tombé chez les Saints ce mercredi pour le compte de la 21e journée de Premier League, José Mourinho a grossi les rangs déjà bien garnis des nombreux contempteurs du VAR. le manager lusitanien n'a pas goûté la décision de l'arbitre de la rencontre Mike Dean de ne pas siffler un penalty suite à un contact entre Dele Alli et Alex McCarthy, le portier adverse, en fin de première période après une consultation du VAR :« Les arbitres ne sont plus arbitres. L'Assistance vidéo à l'arbitrage, ça ne convient plus. C'est plutôt l'arbitrage vidéo (VR en anglais).», a tonné le portugais avec son sens de la formule.