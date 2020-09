José Mourinho raconte sa plus grosse déception

José Mourinho a connu une carrière bien remplie, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Dans des propos accordés à Mercado Aberto pour la chaîne de télévision portugaise Sic, le coach portugais a isolé la plus grosse déception de son immense parcours. Une élimination au stade des demi-finales de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, à l'époque où il entraînait le Real Madrid. "Si je dois choisir le pire moment, c'est cette élimination avec le Real Madrid", a confié le Special One.

"La meilleure équipe d'Europe"

"Nous étions la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute, nous avons remporté la Liga en battant tous les records de points et de buts et nous aurions gagné cette finale, je n'en doute pas. Ce qui était le plus cruel pour moi, c'est que lors de la séance de tirs au but, nous avions choisi Cristiano Ronaldo, Kaka et Sergio Ramos, qui étaient des spécialistes. Et les gars qui ont raté leurs tentatives étaient ceux qui d'habitude, ne rataient jamais. Et ça m'a bouleversé." Mourinho ne resterait que 12 mois de plus sur le banc du Real avant de retourner dans son ancien club de Chelsea.