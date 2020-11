José Mourinho, le faiseur de Roi

En un an, José Mourinho a métamorphosé Tottenham. Les doutes qui ont entouré sa nomination à la place de Mauricio Pochettino ont été dissipés. L'équipe qu'il a récupérée à la 14eme place de la Premier League est maintenant susceptible de dépasser Liverpool pour prendre la tête du championnat. Elle n'a besoin que d'une victoire sur Chelsea ce dimanche pour y parvenir. Un potentiel exploit pour un club qui n'a jamais été leader de la Premier League aussi tard dans la saison. Une preuve de plus que le Special One est susceptible de remplir son objectif complètement fou de remporter des titres avec Tottenham, une formation qui n'a glané qu'une Coupe de la Ligue lors des 30 dernières saisons.

José Mourinho a promis des trophées à Tottenham

Dès sa nomination, José Mourinho avait annoncé que ses joueurs allaient se mêler à la course au titre lors de la saison 2020-2021. Un discours bien ambitieux pour une institution qui n'a pas été titrée depuis 60 ans. Au printemps, alors que son style semblait à bout de souffle après une leçon reçue par Leipzig en Ligue des Champions, l'ancien du Real, de l'Inter ou de Chelsea martelait que son expérience dans le nord de Londres n'allait pas se terminer sans titre. « Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai gagné. Je suis sûr que je vais aussi y arriver avec Tottenham » disait le Portugais qui était fidèle à lui-même. Son entêtement est aujourd'hui susceptible d'apporter des titres au mariage entre l'entraîneur qui a tout gagné et le club qui n'arrive jamais à gagner.

Un mercato réussi offre des ambitions à Tottenham

Malgré le contexte sanitaire et les blessures, son équipe progresse. Grâce aux arrivées de Pierre-Emile Hojbjerg, Matt Doherty, Gareth Bale ou Sergio Reguilon, José Mourinho a pu renforcer chaque ligne de son effectif. Il a surtout fait venir des joueurs capables de s'adapter à son style de jeu. L'adaptation des coéquipiers d'Hugo Lloris aux idéaux du Portugais a rendu possible une montée en puissance très intéressante. Aujourd'hui, en Premier League, il n'y a aucun duo plus efficace que la paire Harry Kane – Heung Min Son. Collectivement, le club londonien est aussi très en vue. Sur les douze derniers mois, seuls les intouchables Liverpool et Manchester City ont gagné plus de points dans le championnat d'Angleterre. Ce bilan prouve que le natif de Setubal a apporté la constance, l'expérience, la culture de la gagne et le vice qui manquaient à Tottenham depuis tant d'années. Un bilan suffisant pour affirmer que les Spurs ont fait le bon choix en enrôlant José Mourinho l'an passé.