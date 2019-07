José Mourinho est sans club à quelques encablures du début de saison dans la plupart des grands championnats européens. Une anomalie pour le Special One, qui s'est confié sur cette prise de recul contrainte dans un entretien accordé à Sky Sports. "C'est la première fois que j'ai le temps de réfléchir et la première fois depuis 20 ans que je suis chez moi à cette période de l'année. Mon sentiment, c'est que je déborde d'envie. Mes amis me disent de profiter des choses dont je n'ai jamais pu profiter. Mais honnêtement, je ne peux pas. Je ne suis pas assez heureux. Le football me manque. J'ai le feu en moi", a expliqué le Portugais.

L'ancien coach de Chelsea ou du Real Madrid aurait par ailleurs refusé une offre d'un club chinois qui lui proposait près de 90 millions d'euros de salaire annuel, un record pour un entraîneur. "J'ai eu cette envie de dire oui à plusieurs reprises, mais je dois attendre la 'bonne' équipe", a précisé Mourinho, qui ne s'interdit pas d'entraîner une sélection à l'avenir, même s'il ne s'agit pas du Portugal.