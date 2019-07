"Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux que Foden"

Pep Guardiola a-t-il perdu la tête ? En tout cas, l'entraîneur de Manchester City s'est lancé vendredi, en conférence de presse: "Depuis que je suis dans le football, que ce soit comme joueur ou entraîneur, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux que Phil Foden." Rappelons que Guardiola a entraîné Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta et bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres, au-delà de ses illustres coéquipiers lorsqu'il jouait.

"Je l'ai souvent répété en conférence de presse, assure le technicien espagnol. On s'en souvient peu, mais pourquoi pas..." Il a tout pour devenir un des meilleurs, et pas seulement en Angleterre, enchaîne le Catalan, avant de conclure avec malice et autodérision: "Le seul problème, c'est que son coach ne le met pas dans l'équipe de départ." Le milieu de terrain de 19 ans a joué 13 matches de Premier League la saison passée.

"Il mériterait de jouer tout le temps, mais avec tous ses concurrents, ce n'est pas facile. Il travaille de manière incroyable, il sait que je suis là pour l'aider." Guardiola a également livré quelques mots sur les transferts: "J'aime ce que j'ai. Le marché des transferts est si difficile, et l'équipe est assez bonne. Peut-être qu'on n'aura personne, peut-être un joueur, peut-être un et demi." L'humeur, en Asie, était décidément à la rigolade.