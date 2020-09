James Rodriguez, jamais loin d'Ancelotti

Depuis 2014, il n'y a qu'à Naples que Carlo Ancelotti n'a pas réussi à ramener James Rodriguez. Dans tous les autres clubs où il est passé, l'entraîneur italien a fait venir le Colombien. Après le Real Madrid et le Bayern Munich, c'est à Everton que les deux hommes vont se retrouver. Et ils ont fait de nombreux efforts pour y arriver. « Carlo Ancelotti me voulait et il a beaucoup travaillé pour rendre ce transfert possible » a notamment expliqué James lors de sa présentation. La preuve que la relation entre le sexagénaire et le milieu offensif de 29 ans est particulière. Quand le natif de Cucuta a terminé la Coupe du Monde 2014 avec le titre de meilleur buteur, c'est pour jouer au Real Madrid sous les ordres du Mister qu'il a quitté Monaco. James Rodriguez était alors un des plus grands espoirs du football mondial. Il n'avait même pas 23 ans et sortait d'une saison convaincante en Ligue 1. Malheureusement pour lui, il n'y a qu'avec Ancelotti qu'il a réussi à maintenir ce niveau de performance. Et c'est pour renouer avec son glorieux passé qu'il le rejoint aujourd'hui à Everton.

A Munich, de courtes retrouvailles pour le couple Ancelotti-Rodriguez

Sa première saison madrilène a été un succès ! Avec 13 buts et 13 passes décisives en 29 matchs de Liga, le Sud-Américain a prouvé qu'il avait le niveau pour briller au sein du club madrilène. Même s'il a été blessé et utilisé à différents postes, le gaucher a su briller grâce à la confiance de Carlo Ancelotti. Il était au cœur du jeu et il a pu s'épanouir. Cette réussite lui a été prise quand son entraîneur est parti. Avec Rafael Benitez puis Zinedine Zidane, il n'a jamais convaincu. Son temps de jeu a fondu et le seul qui a tenté de le sauver du naufrage fut Carlo Ancelotti. En poste au Bayern Munich, l'Italien a obtenu le prêt de son joueur fétiche durant l'été 2017. Mais là aussi, James Rodriguez n'a pas eu le temps de collaborer assez longtemps avec son entraîneur pour donner le meilleur de lui-même. Après deux mois ensemble, l'ancien entraîneur du PSG a été remercié. Et le niveau du joueur n'a jamais progressé. Loin d'être ridicules, ses performances restaient loin des standards de sa saison avec Ancelotti : il a eu besoin de deux ans pour passer la barre des 13 buts et 13 passes décisives dans le championnat allemand. Après une année presque blanche à Madrid, James Rodriguez a enfin pu quitter la capitale espagnole grâce à l'entraîneur qui l'y avait fait venir. En Angleterre, le duo Ancelotti-Rodriguez se retrouve pour poursuivre son tour d'Europe. Pour le plus grand bonheur d'Everton.