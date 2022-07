Jack Wilshere prend sa retraite

"Cela a été un voyage incroyable rempli de tant de moments incroyables et je me sens privilégié d'avoir vécu tout ce que j'ai fait pendant ma carrière", a écrit Wilshere sur Twitter. "Du petit garçon qui tapait dans un ballon dans le jardin au capitaine de mon Arsenal bien-aimé et à la participation de mon pays à une Coupe du monde. J'ai vécu mon rêve" a-t-il poursuivi. Wilshere est devenu, en 2008, le plus jeune joueur d'Arsenal à débuter en championnat, à 16 ans et 256 jours.

En dix ans de carrière sous les couleurs du club londonien (2008 à 2018), le milieu de terrain a remporté deux Coupes d'Angleterre, en 2014 et 2015. Mais son passage a également été marqué par de nombreuses blessures. L'ancien joueur de West Ham, de 2018 à 2020, a également revêtu le maillot de la sélection anglaise à 34 reprises (2 buts), disputant notamment la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016.