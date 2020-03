Jack Grealish au cœur de la polémique en Angleterre

Une amende et des excuses pour Grealish

Après Mason Mount, c’est au tour de Jack Grealish de faire parler de lui après avoir brisé le confinement. Le joueur de 24 ans est dans la tourmente après avoir eu un accident de voiture en rentrant chez lui à la suite d'une fête. L’international anglais a été photographié ce dimanche au petit matin sur les lieux de l’accident. Cet incident passe mal auprès du public quand on sait que le joueur avait adressé un message préventif sur ses réseaux sociaux en mentionnant le fait « qu’il fallait rester chez soi et respecter le confinement ».Le joueur a tenu a s’exprimer sur les réseaux sociaux pour clarifier la situation. « Je sais que c’est difficile pour tout le monde d’être enfermé pendant si longtemps. J’ai reçu un appel d’un ami me demandant de lui rendre visite et j’ai stupidement accepté de le faire, a expliqué le milieu de terrain qui a perdu le contrôle de son Range Rover. Je ne veux pas que quiconque commette la même erreur que moi, alors j’invite évidemment tout le monde à rester à la maison et à suivre les règles et les directives de ce qu’on nous a demandé de faire. […] J’espère que tout le monde peut accepter mes excuses et nous pouvons passer à autre chose. Avec un peu de chance, dans un avenir proche, nous pourrons tous nous amuser à nouveau, nous pourrons tous être de retour bientôt, une fois que tout sera terminé. » Dans un communiqué, le club d’Aston Villa a admis avoir sanctionné son joueur financièrement à travers une amende qui ira directement à une œuvre de charité. Le club de Birmingham déclare aussi être « profondément » déçu de l’attitude de son joueur. Un triste épisode qui pourrait priver le joueur d’une éventuelle future convocation en équipe d’Angleterre comme l’affirment certains médias anglais. Pour rappel, cette saison, Jack Grealish a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en Premier League, faisant du jeune joueur l’un des plus grands espoirs du Royaume.