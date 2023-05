Ivan Toney suspendu huit mois !

Enorme sanction pour Ivan Toney. Ce mercredi, Sky Sports annonce que l’international anglais (1 sélection) a été suspendu huit mois par la Fédération anglaise de football. Le joueur de 27 ans a enfreint le règlement sur les paris sportifs à de multiples reprises, entre 2017 et 2021, misant sur de nombreux matchs.

C’est un énorme coup dur pour Brentford et Ivan Toney. Ce dernier réalisé une superbe saison avec les Bees et avait inscrit 20 buts en Premier League. Plusieurs grosses écuries s’intéressaient à son profil. En plus de sa suspension, l’attaquant a écopé d’une amende de 50 000 livres, soit 57 000 euros d’amende.

