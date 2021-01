Islam Slimani, à Lyon pour sortir d'une impasse

Depuis sa signature à Leicester en 2016, c'est en Ligue 1 qu'Islam Slimani a marqué le plus de buts. C'est certainement pour cette raison qu'il se prépare à un retour dans l'Hexagone. L'Algérien est annoncé à Lyon pour signer un contrat de 18 mois ce mardi et mettre un terme à une aventure anglaise compliquée. Entre août 2016 et janvier 2021, l'ancien buteur du Sporting Lisbonne n'a fait trembler les filets de Premier League qu'à huit reprises. Un rendement qui ne lui a pas permis de s'imposer à Leicester. Le club qui avait dépensé 31 millions d'euros pour le recruter en 2016 aurait accepté de le libérer des six derniers mois de son contrat pour qu'il puisse s'engager gratuitement en faveur de l'OL. La preuve que leur relation ne pouvait plus durer.

A Leicester, des débuts de rêves pour Slimani

Entre prêts et apparitions avec la réserve des Foxes, le natif d'Alger n'a pas réussi à capitaliser sur ses bons débuts. Outre-Manche, il avait débuté avec un doublé contre Burnley et une première saison à huit buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Des débuts prometteurs pour celui qui était alors la recrue la plus chère de l'histoire du champion d'Angleterre en titre. Brillant sous les ordres de Claudio Ranieri, Islam Slimani n'entrait plus dans les plans de Craig Shakespeare et de Claude Puel et n'a pas eu l'occasion de confirmer. Ces deux entraîneurs préféraient jouer avec une pointe et ce rôle revenait à l'inévitable Jamie Vardy. Le droitier en a fait les frais et a rapidement perdu son temps de jeu.

Depuis son départ de Monaco, Slimani n'a joué que 20 minutes

L'attaquant a alors été contraint de s'exiler. Il a multiplié les prêts. A Newcastle pendant la deuxième moitié de la saison 2017-2018 d'abord puis à Fenerbahçe pendant l'intégralité de l'exercice suivant. En 2019-2020, c'est finalement à Monaco que le champion d'Afrique s'est relancé. Mais même impliqué sur 16 buts en 18 matchs de Ligue 1, il n'a pas eu le droit à une deuxième chance en Angleterre. Annoncé sur le départ, le joueur de 32 ans a été contraint de rester au King Power Stadium pendant la première moitié de la saison. Il aura finalement été plus sollicité avec la réserve de Leicester qu'avec l'équipe première. L'ancien de Belouizdad et Chéraga n'a joué que 20 minutes dans l'élite du football anglais depuis la reprise du championnat. C'était face à Aston Villa lors de la cinquième journée. Même s'il a salué l'implication de son joueur à l'entraînement, Brendan Rodgers ne compte pas sur lui. Cette entrée en jeu restera comme son dernier match joué avec les Foxes. Une performance dans l'anonymat qui symbolise la longue traversée du désert d'Islam Slimani en Angleterre. En revenant en France, il va retrouver le championnat où il a le plus brillé depuis son départ du Sporting Lisbonne mais surtout du temps de jeu et l'occasion de se remettre à marquer.