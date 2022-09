Romelu Lukaku est de retour en prêt à l'Inter Milan en provenance de Chelsea et il ne lui a fallu que deux minutes pour se remettre en selle pour ses anciens employeurs. Autrefois jeune joueur de Chelsea, les fans des Blues ont été enthousiasmés par le retour de Lukaku au club l'été dernier dans le cadre d'une transaction de 111,2 millions d'euros.

>Un avenir en Italie pour Lukaku

L'attaquant avait tout récemment marqué 64 buts en 95 matchs avec l'Inter, soulevant le titre de Serie A en 2020/21, mais il a lutté lors de son retour à Stamford Bridge. Huit buts en Premier League en 26 matchs plus tard, et Lukaku a été autorisé à retourner en prêt en Lombardie pour 8 millions d'euros. Il a dûment rouvert son compteur à l'Inter lors de leur victoire 2-1 à Lecce pour l'ouverture de la saison de Serie A. Le Belge a accepté une réduction de salaire pour retourner à San Siro, et il est entendu que le joueur, ainsi que les deux clubs concernés, sont tout à fait d'accord pour que son avenir soit en Italie.