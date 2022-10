Les Reds sont sévèrement dépourvus au milieu de terrain, ayant été perturbés par des problèmes de blessures et contraints d'utiliser des solutions de fortune pour alimenter leur équipe, et ils devront investir lors des prochaines fenêtres pour s'améliorer dans cet aspect. Ils ont signé Arthur Melo en prêt de la Juventus le dernier jour du marché, mais le Brésilien a lutté pour retrouver la forme et aura besoin de plus de temps pour se mettre au diapason de l'équipe.

Brozovic fait recette

Les dirigeants du Merseyside cherchent désormais une solution dès la fenêtre de janvier et ont ciblé une star de l'Inter, avec la concurrence de Manchester United également dans ce dossier. Marcelo Brozovic est le joueur qu'ils recherchent, mais il ne sera pas facile à recruter car il lui reste quatre ans de contrat et il touche un gros salaire, ce qui pourrait obliger Liverpool à investir massivement. Le Croate a été l'un des joueurs les plus importants de l'Inter ces derniers temps, jouant un rôle énorme dans leur saison de titre de 2020-21, qui a mis fin à une attente de 11 ans pour le Scudetto.