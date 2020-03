« Inconcevable que le football reprenne dans les 3,4 prochains mois »

Les championnats européens sont actuellement tous à l’arrêt en raison de la pandémie coronavirus. Malgré tous les efforts faits pour stopper la propagation de la maladie, le nombre de personnes atteintes et de décès restent très élevé. Le bout du tunnel n’est donc pas pour demain et l’incertitude demeure totale concernant la date de reprise des compétitions. A ce sujet, Gary Neville, l’ex-défenseur de MU devenu aujourd’hui consultant, s’est exprimé pour dire qu’il serait insensé de repartir sur les terrains lors des mois qui se profilent.

« Je pense qu'en ce moment, il est inconcevable que le football revienne pendant les trois à quatre prochains mois en raison du fait que nous venons tous être mis en confinement, a déclaré l'ex-entraineur de Valence lors d’une intervention à CNN. Le football ne reviendra pas car toutes les ressources nécessaires au fonctionnement d'un stade de football, qui nécessitent la police et les services d'ambulance, ne seront pas disponibles dans les prochains mois ». Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a décrété dernièrement l'état d'urgence et a donné à la police le pouvoir de sanctionner et emprisonner quiconque ne respectait pas les règles concernant les rassemblements publics et les achats de biens non essentiels.

