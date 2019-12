Idrissa Gueye (PSG) : "Pour moi, Sadio Mané méritait le Ballon d'Or"

[#TheBest🏆] Messi💬: "Mon vote pour Sadio Mané à The Best ? J’ai voté pour lui car c’est un joueur qui me plaît. Il a réalisé une grande année qui était exceptionnelle pour Liverpool. Il y a eu beaucoup de très grands joueurs cette année, le choix était donc difficile."

(CP) pic.twitter.com/sA1Vx7DdVQ



Le classement du Ballon d'Or 2019, attribué à Leo Messi, a fait quelques mécontents. Notamment parmi les fans de Sadio Mané. L'international sénégalais a fini 4e et d'aucuns estiment que son classement n'est pas en adéquation avec ses accomplissements tout au long de l'année.Mané a également été finaliste de la CAN avec la sélection sénégalaise. Pour le milieu sénégalais du PSG Idrissa Gueye, cette 4e place ne sied pas à son compatriote :« Je l’ai dit, je crois qu’il méritait largement d’être au moins sur le podium, pour ce qu’il a fait(…) Malheureusement, il se retrouve à la 4e place. C’est un peu dommage, et je suis triste pour lui. C’est une fierté pour tout le Sénégal. Avec ce qu’il a fait la saison dernière, il méritait amplement sa place », a estimé le joueur parisien. Pour rappel, Sadio Mané a terminé derrière Lionel Messi (FC Barcelone), Virgil van Dijk (Liverpool) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Le joueur des Reds a également reçu les éloges de Leo Messi.