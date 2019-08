ICC: Man Utd vainqueur aux tirs au but face à Milan

Victoire de Manchester United qui s'est imposé ce samedi aux tirs au but, face à l'AC Milan, dans le cadre de l’International Champions Cup (2-2, 5 t.a.b.à 4).

Après l’ouverture du score de Marcus Rashford pour United (14e), le Milan a égalisé par Suso (26e), avant de prendre l'avantage suite au csc de Victor Lindelof (60e). Soucieux de ne pas terminer sur une telle note, les Red Devils ont remis les pendules à l’heure en revenant à 2-2, par l’intermédiaire de Jesse Lingard (72e).

Et c’est finalement aux tirs au but que United a fait la décision, profitant de la tentative manquée par Daniel Maldini, fils de Paolo. Grâce à ce succès, Manchester récupère la 2e place du classement. Milan est quant à lui 11e et avant-dernier.