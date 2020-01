Hugo Lloris (Tottenham) de retour et titulaire contre Norwich !

Hugo Lloris est de retour ! Le champion du monde est aligné au coup d'envoi du match de Tottenham contre Norwich, ce mercredi soir (20h30), comptant pour la 24ème journée de Premier League. José Mourinho a visiblement pesé les risques pour ce grand retour à la compétition. Une nouvelle qui devrait ravir les fans des Spurs, alors que le club londonien a connu de gros problèmes défensifs pendant l'absence du capitaine des Bleus. Hugo Lloris a donc réussi son pari de retrouver le rectangle vert courant janvier.

Pari tenu pour Hugo Lloris

Fin 2019, le dernier rempart des Spurs avait expliqué qu'il s'était fixé cette échéance, dans un entretien accordé à Téléfoot. « Je suis positif dans la tête, avait-il confié. On enchaîne les séances et on avance. En ligne de mire, c’est janvier. On fait ce qu’il faut pour revenir comme il se doit. Ma blessure ? Il s’agit d’une rupture au niveau d’un ligament. J’ai aussi souffert au niveau d’un muscle, sous le biceps avec une grosse lésion. J’ai été opéré au bout de quatre semaines. On a laissé une chance que ça se cicatrise naturellement, mais au bout des quatre semaines on craignait pour la stabilité du bras pour le futur. Depuis le départ, c’était prévu comme ça. Et ça ne retarde pas plus que ça les échéances". Pour rappel, le capitaine de l'équipe de France souffrait d'une rupture du ligament du coude gauche contractée le 5 octobre dernier. "Je n’ai jamais connu une douleur pareille mais je ne suis pas inquiet pour ma carrière », avait-il ajouté.