Hugo Lloris de retour à l’entraînement avec Tottenham

Hugo Lloris (elbow) has returned to training with the first team squad.



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 17, 2020

Les images avaient fait froid dans le dos, et on avait craint le pire pour Hugo Lloris. Mais, trois mois et demi après une luxation de l’épaule gauche subie lors d’une défaite à Brighton (3-0),vendredi. Le gardien de l’équipe de France s’était fait opérer au début du mois de novembre mais postulera bientôt à une place de titulaire. Si cela semble juste pour le déplacement à Watford samedi (13h30), le capitaine des Bleus devrait en revanche être du prochain rassemblement de sa sélection, prévu fin mars pour des rencontres amicales face à l’Ukraine et la Finlande.