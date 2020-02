Heung-min Son (Tottenham) victime d’une fracture du bras droit

On l’avait quitté à la 94eme minute du match entre Aston Villa et Tottenham, offrant un précieux succès aux siens (2-3) dans les derniers instants de la rencontre. Mais trois jours plus tard, c’est la douche froide : Heung-min Son souffre d’une fracture du bras droit et va être opéré, a indiqué le club londonien mardi dans un communiqué. L’attaquant sud-coréen va manquer « plusieurs semaines » de compétition et sera donc indisponible pour les huitièmes de finales de la Ligue des Champions que son écurie disputera contre Leipzig. Une blessure contractée lors de la rencontre face aux Villans.

Injury update on Heung-Min Son. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 18, 2020

Kane, Sissoko, Son… Tottenham pas épargné

La formation de José Mourinho est loin d’être épargnée par les blessures cette saison puisque Harry Kane et Moussa Sissoko sont encore à l’infirmerie pour plusieurs mois. Hugo Lloris, lui, avait repris la compétition en début d’année après plus de trois mois d’absence. L’ancien joueur du Bayer Leverkusen va laisser un énorme vide puisqu’il a cumulé jusqu’ici 16 buts et 9 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues. La saison dernière, il avait marqué trois buts (aller et retour confondus) en quarts de finale de C1 face à Manchester City. Tottenham perd un élément essentiel à un moment crucial, ni plus ni moins.