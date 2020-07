Henderson (Liverpool) élu joueur de l’année en Premier League

Et une récompense de plus pour Liverpool pour sa magnifique saison 2019/2020 ! Jordan Henderson, son capitaine, a été désigné footballeur de l’année en Premier League (FWA Player of The Year). Un prix attribué par les journalistes pour ses performances sur le terrain durant les 12 derniers mois et en particulier sa contribution pour le titre de champion. Une distinction amplement méritée pour le milieu défensif des Reds.

Henderson peut encore réussir le doublé

Henderson est le 12e joueur de l’histoire de Liverpool à recevoir ce prix. Il succède au palmarès à Raheem Sterling de Manchester City. Au nombre de voix récoltées, il devance le milieu des Eastlands, Kevin De Bruyne, ainsi que Marcus Rashford (Manchester United). Virgil Van Dijk (4e) et Sadio Mané (5e), deux autres Merseysiders, complètement le Top 5.



BREAKING: @JHenderson has been named as the FWA Footballer of the Year 🥳https://t.co/LNViDdV2aB pic.twitter.com/7gPcWV92ls

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 24, 2020

Henderson peut encore réaliser le doublé en remportant le PFA Award, un prix similaire mais décerné par les joueurs du championnat eux-mêmes. Ce trophée individuel est la propriété des Reds depuis 2018, vu que Mohamed Salah et Virgil Van Dijk ont été primés ces deux dernières années. Personne ne criera au scandale au vu de l’impact que l’ancien joueur de Sunderland a eu au sein de l’équipe de Klopp en 2019/2020. Il a marqué 4 buts et offert 5 passes décisives en 30 matches joués, mais a aussi fortement pesé sur le brillant jeu des siens. Une fierté pour tous les fans de LFC.