Hasenhüttl, le « Klopp des Alpes »

Il n'est pas le premier à se prendre 4-0 à Liverpool, ce qu'a subi samedi Southampton. En revanche, Ralph Hasenhüttl est un des seuls à pouvoir dire ça après un tel échec (pour la BBC) : « Pendant 50 minutes, la meilleure équipe au monde n'a pas eu de réelle occasion, et nous en avons eu une énorme. Il y avait penalty pour nous, mais ça n'existe pas à Anfield... On a joué de manière incroyable, je suis fier et je m'en tiens à notre plan. » Les Saints sont menés par le premier entraîneur autrichien de l'histoire de la Premier League, surnommé le « Jürgen Klopp des Alpes ». C'est mieux que le « clapier à lapin », ce que son nom signifie littéralement en allemand.Après avoir fait monter Aalen de troisième en deuxième division allemande en 2012, il a récidivé avec Ingolstadt en 2015, cette fois de deuxième en première division. Et puis, en 2017, c'est lui qui a porté Leipzig à la deuxième place de Bundesliga, et donc à la qualification en Ligue des Champions. Son nom a fait tiquer beaucoup de monde à Southampton, lorsqu'il a remplacé Mark Hughes il y a un peu plus d'un an, en décembre 2018. « Il donne beaucoup de conseils, il voit énormément de choses que beaucoup ne voient pas sur le terrain, expliquait en début de saison le jeune défenseur français Yan Valery (20 ans). Il parle beaucoup, il est très sur les détails. Depuis son arrivée, on a progressé tous ensemble. Nous avons un nouveau style, c'est un très bon coach. Je suis content d'être avec lui. »Hasenhüttl est réputé pour avoir la capacité de tirer le maximum de l'effectif qu'il récupère. Il l'a prouvé en sauvant le club la saison dernière. Après le terrible 9-0 encaissé en octobre face à Leicester, ses dirigeants ont décidé de lui laisser du temps, sans faire de vague. Bien leur en a pris, puisque revoilà Southampton 11eme, bien au chaud, après une série de quatre victoires et un nul à partir de la fin décembre.« Les supporters peuvent s'attendre à un football très passionnant, avec onze joueurs qui savent exactement ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent montrer. » C'est ainsi que Hasenhüttl détaillait son style, au moment de son intronisation à Southampton. « Après le match, même si on ne gagne pas, je suis sûr à 100% que les supporters nous aideront et auront apprécié ce qu'ils ont vu. En football, il n'y a pas de garantie de gagner. Si vous voulez des garanties, achetez une machine à laver. » Une intensité, sur le terrain comme dans les mots, qui a tranquillement fait ses preuves. Définitivement, pas grand-monde ne s'en plaint à Southampton.