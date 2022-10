Haaland, l’incroyable réaction du serial buteur norvégien

Un nouveau triplé dans un derby - le troisième consécutif à domicile -, 14 buts en 8 matchs, 2 passes décisives au passage : Erling Haaland n'en finit plus d'éblouir les observateurs depuis son arrivée en Angleterre. Véritable machine, le goleador norvégien a porté le champion d'Angleterre lors d'une rencontre fantastique, qui s'est soldée par une large victoire des Citizens contre leur rival (6-3).

Haaland : "Ouais, pas mal..."

Appelé à réagir après cette nouvelle prestation XXL, Haaland est presque apparu surpris au micro de Sky Sports, ce dimanche. "Ouais, pas mal ! On a marqué six buts ! Qu'est-ce que je peux dire ? C'est génial, a-t-il lâché, souriant, dans son style caractéristique. Gagner à la maison, marquer six buts, c'est bien. Vous pouvez le sentir tout le temps (l'envie d'aller de l'avant, ndlr)".

"Vous pouvez voir les passes que nous nous faisons. Nous voulons toujours aller de l'avant et attaquer. C'est ce que j'aime dans cette équipe. Au final, c'est incroyable. Il n'y a rien de plus à dire", a conclu le buteur de City.