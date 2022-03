Guerre en Ukraine, le geste des arbitres

De nombreuses stars du sport ont exprimé leur soutien à l'Ukraine en ces temps difficiles, notamment ce week-end en Premier League et lors de la finale de la Carabao Cup entre Chelsea et Liverpool. Les joueurs de Manchester City portaient des t-shirts avec le message "No War", tandis que les joueurs d'Everton sont entrés sur le terrain en portant les couleurs jaune et bleu des drapeaux de l'Ukraine à Goodison Park.

Le carton jaune de Matty Cash

Matty Cash d'Aston Villa a même célébré son but contre Brighton en enlevant son maillot pour montrer un message de solidarité pour son coéquipier international polonais Tomasz Kedziora, qui joue pour le Dynamo Kiev. Le message disait "TK et sa famille restent forts mon frère", mais Cash a reçu un carton jaune pour avoir retiré son maillot par l'arbitre John Brooks. Steven Gerrard a assumé la responsabilité de l'exclusion de Cash après la victoire 2-0. J'aurais dû parler aux joueurs avant le match et leur dire : "Si vous marquez un but, restez calmes", a déclaré Gerrard. "Nous devons tous respecter la situation et je pense que c'est ce que Matty a essayé de faire. Mais je vais certainement en prendre la responsabilité. Il n'y a aucun reproche à faire à Matty. Chacun a des sentiments différents. C'est de ma faute, celle-là."