Guerre en Ukraine : Chelsea autorisé à vendre des billets

Il y a de quoi souffler pour Chelsea. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le gouvernement britannique a prononcé des sanctions contre les Oligarques russes en général et Roman Abramovitch, propriétaire des Blues, en particulier. Alors que le club a été mis en vente et qu'une licence spéciale a été accordée par le gouvernement britannique, cette dérogation a été modifiée, ce mercredi soir. "Le gouvernement a apporté aujourd’hui des modifications à la licence accordée au Chelsea Football Club de sorte que les supporters soient en mesure d’acquérir des billets pour les matchs à l’extérieur, les rencontres de Coupe et les rencontres des féminines", a indiqué Nigel Huddleston, ministre britannique des Sports, dans des propos relatés par l'AFP.

Les supporters présents pour le quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid

Jusqu'alors, Chelsea ne pouvait plus vendre de billets en raison des sanctions contre Roman Abramovitch. Le club anglais, cependant, ne percevra aucun revenu de la vente des billets. Si les supporters des Blues auront le droit de soutenir leur équipe en déplacement, les revenus seront intégralement reversés aux opposants. A Stamford Bridge, uniquement les abonnés et les personnes ayant acheté leur billet avant la mise en place des sanctions seront admis du côté des fans de Chelsea. Toutefois, les adversaires pourront se rendre dans les espaces réservés aux visiteurs, les revenus étant reversés à la Premier League.



Concernant la Ligue des Champions - avec un quart de finale face au Real Madrid le 6 avril à Bridge - et la Cup (déplacement à Wembley pour y affronter Crystal Palace le 16), les Blues pourront vendre des billets mais les revenus iront directement à l'UEFA et à la Premier League. Nigel Huddleston a tenu à adresser un message aux supporters. "Je tiens à remercier les supporters pour leur patience pendant que nous nous sommes engagés auprès des autorités du football pour rendre cela possible. Nous avons beaucoup travaillé pour garantir que le club puisse continuer à jouer au football tout en veillant à ce que le régime de sanctions continue d'être appliqué", a-t-il expliqué, dans des propos relatés par RMC Sports.