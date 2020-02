Guardiola vs Klopp : qui est le meilleur entraîneur du monde ? La réponse de Gündogan

Pièce importante de Manchester City dans le dispositif de Pep Guardiola, Ilkay Gündogan a également été dirigé par Jürgen Klopp. Les deux techniciens se livrent un duel à distance depuis plusieurs saisons, symbolisé par la course au titre la saison passée entre Liverpool et Manchester City. L'international allemand est donc bien placé pour se prêter au petit jeu des comparaisons. Et il semble difficile pour lui de faire un choix.

Entre Guardiola et Klopp, Gündogan ne peut pas choisir

"Ce sont les deux meilleurs entraîneurs du monde, s'est exclamé l'ancien milieu de terrain de Dortmund dans des propos accordés à Fantasy PL. C'est un privilège d'avoir pu m'entraîner avec les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs qui sont jaloux de moi parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité. Les deux ont une place dans mon cœur. Les deux m'ont beaucoup appris et font partie de mon succès".

Voir aussi :



>>> Sans Neymar et n’en déplaise à Leonardo, le PSG risque de trembler



>>> La relation Messi/Griezmann inquiète en Espagne