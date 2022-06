Guardiola veut piquer un joueur au Barça

Gavi, qui a brillé avec la Roja au cours des deux dernières semaines en Ligue des Nations, voit son contrat actuel au Camp Nou expirer à l'été 2023 et les négociations pour le renouveler ont été laborieuses. L'intérêt des clubs rivaux a été éveillé. Le jeune prodige, qui n'a que 17 ans, a intégré l'équipe première du FC Barcelone en début de saison et s'est révélé être l'un des adolescents les plus passionnants du football européen. Le FC Barcelone reste cependant convaincu qu'il va le garder.

Guardiola apprécie Gavi

Gavi - né et élevé à Los Palacios et Villafranca à Séville - a joué 34 matchs de Liga pour le FC Barcelone cette saison. Il a inscrit deux buts et délivré six passes décisives et a été sélectionné à neuf reprises en équipe nationale espagnole, marquant son premier but à Prague la semaine dernière. Pep Guardiola est un grand fan du joueur et selon le Mirror le coach de Manchester City serait prêt à lancer une offensive sur le virtuose.