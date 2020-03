Guardiola ne voulait pas de Bruno Fernandes (Manchester United)

Dimanche soir, Manchester City se mesure à son voisin d’United en Premier League. Les Sky Blues sont sur leurs gardes avant de défier les Red Devils. Parce qu’ils restent sur une défaite à domicile face à cet adversaire, mais aussi parce l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a bien remonté la pente depuis quelques semaines. Elle s’est relancée grâce notamment à l’apport de sa recrue hivernale, Bruno Fernandes. Arrivé du Sporting CP, l’international portugais s’est vite intégré à son nouvel environnement, faisant étalage de ses qualités hors pair. Une adaptation express qui lui a valu des éloges de toutes parts.

Guardiola admet que Bruno Fernandes est un "excellent joueur"

A MU, Fernandes a apporté une véritable touche technique. Et les prestations qu’il a alignées suggèrent qu’il aurait aussi très bien pu gagner sa place à City. Guardiola n’a-t-il pas eu l’idée de le faire signer, lui qui est si doué pour attirer les éléments de ce profil ? La rumeur d’une approche avait d’ailleurs circulé durant le mercato. La question a, en tous le cas, été posée directement à l’intéressé ce vendredi. Et le technicien catalan ne l’a pas éludée. « J'ai dit à plusieurs reprises que notre club est lié à de millions de joueurs chaque mois. Et je ne sais pas pourquoi mais il semblerait que les agents veulent créer quelque chose à travers ça, a-t-il rétorqué. Mais je ne pense pas qu’on a été en contacts avec lui (…) Et je ne sais pas ce que cela signifie" mon type de joueur". J'aime aussi les défenseurs et les bons joueurs de tête. Je ne crois pas trop que ces joueurs soient parfaits pour cette équipe et cet entraineur. Mais je reconnais que c'est un joueur exceptionnel et c'est pourquoi Man United l'a acheté. »