Guardiola, Klopp ou Zidane ? Belmadi dévoile l'entraîneur qu'il admire le plus

Un an après avoir mené l'Algérie sur le toit de l'Afrique, Djamel Belmadi poursuit son travail à la tête des Fennecs avec l'objectif de continuer à faire progresser une sélection bondée de grands talents individuels. C'est grâce à un collectif fort que l'Algérie a été sacrée, et le technicien algérien a bien l'intention de s'inspirer des meilleurs clubs du moment.

"Zidane, c'est une forme de génie"

Invité à citer les entraîneurs qu'il admire le plus, le sélectionneur de l'Algérie en a dégagé un. "Je vais regarder Guardiola, Klopp, Zidane, …. On ne réalise pas, d’ailleurs, à quel point Zidane est un très grand entraineur, a-t-il expliqué dans des propos accordés à L’Équipe. Si Mourinho ou Guardiola gagnent trois fois la C1, on crie au génie. Zidane c’est une forme de génie, même s’il n’a pas révolutionné tactiquement le jeu. Mais on parle parfois de philosophie chez certains qui n’ont rien gagné. A un moment, on veut quoi ? On est jugé sur la victoire ou sur la super philosophie ? Quand on bosse pour un club ou une équipe nationale, ce que les gens attendent, c’est que tu gagnes ».

Djamel Belmadi veut affronter les Bleus

Par ailleurs, Djamel Belmadi a rappelé qu'il souhaitait affronter l'équipe de France. « En fait, au-delà du symbole, j'aimerais jouer contre les Français car ils sont champions du monde, dans cette envie de me frotter aux meilleurs pour progresser ». Le rendez-vous est pris.