Guardiola-Klopp, la tension monte

A deux jours du choc de Premier League qui va opposer dimanche Liverpool à Manchester City (17h30, 23e journée), la tension est brusquement montée ce vendredi entre les entraîneurs des deux clubs. En conférence de presse, Pep Guardiola a réagi à une sortie de son homologue liverpuldien qui avait déclaré que Manchester City avait bénéficier de "deux semaines (de repos) pour des raisons liées au Covid".

Une déclaration qui insinuait que grâce à cela, les Skyblues avaient pu se reposer et être en pleine forme à l'heure actuelle. Et ce n'est pas du tout passé pour Guardiola : "Quand je verrai Jürgen, je lui dirai exactement combien de semaines de repos on a eu. Je suis surpris. Je ne pensais pas que Jürgen était ce genre de manager. Il devrait regarder à nouveau le calendrier."

Un simple malentendu ?

Et l'entraîneur de City, actuel leader de Premier League avec sept points d'avance et un match en moins sur Liverpool, de poursuivre : "Il sait que ce n'est pas vrai, allons. Parfois, certains font exprès de sortir ce genre de choses. Je ne pensais pas qu'il serait ce genre de type. A moins que je n'ai tort et que tout cela ne soit qu'un malentendu." Les deux hommes auront donc l'occasion de mettre les choses au clair ce dimanche.