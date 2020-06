Guardiola a un nouvel adjoint à Manchester City

Pep Guardiola a un nouvel assistant. Comme annoncé il y a quelques jours, le technicien catalan a fait appel aux services de Juanma Lillo. Agé de 54 ans, ce dernier retrouve celui qu’il a eu comme joueur en 2005/06 lorsqu’il était en charge de la formation mexicaine des Dorados de Sinaloa. À l’époque, Pep terminait sa carrière de joueur. Lillo prend la place laissée vacante par Mikel Arteta, qui était parti en décembre dernier pour occuper le poste de numéro 1 à Arsenal.



We're delighted to announce that Juan Manuel Lillo has joined Pep Guardiola's backroom staff as assistant coach



Lillo, un vrai baroudeur





Lillo est âgé de 54 ans et il entraine au plus haut niveau depuis le milieu des années 90. Il était même devenu l’entraineur le plus jeune à officier dans l’élite espagnole. Durant son parcours, il a aussi œuvré comme bras droit de Jorge Sampaoli au sein de la sélection chilienne. Dernièrement, il dirigeait l’équipe chinoise de Qingdao, qu’il a fait monter en Super League. L’année dernière, il s’était également occupé des Japonais de Vissel Kobé, avec Andres Iniesta comme joueur de son effectif.

Lillo, qui a déjà pu poser avec ses nouvelles couleurs, a fait part de sa joie de retrouver Guardiola pour un défi qui s’annonce très excitant : "Ma relation avec Pep remonte à de nombreuses années et je suis ravi de le rejoindre. J’espère apporter une contribution importante aux succès du club à l'avenir".