Giroud, une prolongation en trompe-l'oeil ?

Les in10pensables de Deschamps : Olivier Giroud pic.twitter.com/1MZbwcIC9E

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 28, 2020

713 - Olivier Giroud va connaître sa 1ère titularisation en Ligue des Champions depuis le 14 mars 2018 (avec Chelsea contre Barcelone), il y a 713 jours. Indestructible. @_OlivierGiroud_ pic.twitter.com/ZnjM9TOVcA

— Optajean (@OptaJean) February 25, 2020

7 - Les 10 derniers matches d'Olivier Giroud en équipe de France 🇫🇷:

⚽️



⚽️



⚽️



❌



⚽️



❌



❌



⚽️



⚽️



⚽️



Filets.#FRAMOL pic.twitter.com/yvFQ22vYbA



— Optajean (@OptaJean) November 14, 2019

Normalement, Olivier Giroud ne devrait pas se contenter de finir la saison avec Chelsea. Ayant prolongé d'un an, il sera contractuellement encore un joueur des Blues en 2020-2021. « Je devais partir cet hiver, car je ne jouais pas beaucoup et j'avais besoin de plus de temps de jeu afin de disputer l'Euro, confirme-t-il sur le site officiel du club. Mais Dieu a voulu que je reste. Le coach m'a parlé et m'a dit qu'il me ferait jouer plus de matchs. Il a tenu parole et j'ai simplement saisi ma chance, afin de lui rendre cette confiance. »Titulaire lors des cinq dernières rencontres de Chelsea, Olivier Giroud a notamment marqué face à Tottenham pour son retour dans le onze de départ (2-0 le 22 février), puis lors du dernier match en date face à Everton (4-0 le 8 mars). Deux buts en neuf rencontres de Premier League, soit le même total que la saison dernière en... 27 sorties. Jamais installé depuis son transfert londonien d'Arsenal vers Chelsea, à l'hiver 2018, il est désormais bien loin de ses années à dix buts qu'il enchaînait sans discontinuer depuis sa révélation à Montpellier, en 2011-2012.Alors, vers quoi tendra l'avenir du champion du monde, qui précise aussi qu'il se voyait difficilement déménager à l'étranger dans ce contexte de pandémie de coronavirus ? La donne a forcément changé, avec le report de l'Euro dans un an. Mais si c'est bien à Chelsea qu'il compte disputer la saison qui doit lui permettre d'être encore (et toujours ?) sélectionné par Didier Deschamps, il ne faut pas que Tammy Abraham lui repasse devant dans la hiérarchie des attaquants. Or, c'est bien grâce à la blessure de ce dernier qu'Olivier Giroud a pu rejouer.Et les belles intentions sont bien vite balayées, ESPN révélant que Timo Werner (Leipzig) est ciblé par les Blues . Plus que la saison prochaine, c'est surtout la fin de cette Premier League 2019-2020 qui décidera peut-être réellement de l'avenir de l'avant-centre des Bleus. Car à moins d'être exceptionnelle, elle pourrait aussi permettre à Chelsea de récupérer de l'argent sur un éventuel transfert.