Giroud ou l’éternel recommencement

Depuis son arrivée à Chelsea en janvier 2018, Olivier Giroud a débuté la majorité de ses matchs sur le banc, mais il a toujours réussi à finir par se faire une place. Comme lors de sa première saison pleine, en 2018-2019, où, sous les ordres de Maurizio Sarri, il avait fini meilleur buteur de la Ligue Europa, inscrivant 11 buts dont le premier de la finale remportée face à son ancien club, Arsenal (4-1). En championnat, il n’avait marqué que deux fois en 27 matchs (mais seulement 7 titularisations). Un total de réalisations qu’il a multiplié par quatre lors du dernier exercice, avec Frank Lampard (8 buts en 18 matchs dont 12 titularisations).



Et si l’ancien milieu de terrain des Blues l’avait d’abord très peu utilisé, lui préférant Tammy Abraham et Michy Batshuayi, Giroud avait fini la saison en boulet de canon, inscrivant six buts sur ses cinq dernières titularisations en Premier League avant de retrouver le banc pour le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Un banc sur lequel il a de nouveau débuté cette saison, alors que le club londonien a notamment fait venir Timo Werner cet été. Sauf que lorsqu’on lui ferme la porte, Giroud passe par la fenêtre. Et il a encore fait mentir ses détracteurs ces dernières semaines, après un début de saison famélique.

Lampard : "Olivier peut tout aussi bien sortir du banc"

Il a d’abord dépassé Michel Platini au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France avec, désormais, 44 buts en 105 sélections, et n’est plus devancé que par Thierry Henry (51 buts en 123 sélections). Et il a aussi inscrit un incroyable quadruplé à Séville en Ligue des champions au début du mois (0-4), et a depuis enchaîné ses trois premières titularisations en championnat, pour deux buts. Une série qui a pris fin lundi contre West Ham (3-0), un match où l’ancien Montpelliérain n’a pas décollé du banc. Et Chelsea a renoué le succès après deux défaites de rang, avec un Abraham double buteur à Stamford Bridge.



"Avec Tammy, j’avais besoin d’apporter de l’énergie devant. Olivier a été fantastique et il peut tout aussi bien sortir du banc, s’est justifié Lampard. J’ai des choix à faire toutes les semaines avec ces deux-là." Face à Arsenal samedi, le jeune attaquant anglais, qui a retrouvé la confiance, pourrait de nouveau débuter. Et Giroud retrouver le banc, encore une habitude cette saison (3 titularisations en 8 matchs de Premier League). Une situation qui pourrait le pousser à partir cet hiver. Car comme l’a rappelé Deschamps, il a besoin de plus de temps de jeu. Et il l’âge (34 ans) pour tenter un nouveau défi, à six mois de la fin de son contrat. Après l’Inter l’an dernier, West Ham serait aujourd’hui intéressé, selon le Daily Mirror. Franchira-t-il le pas ? S’il n’est pas bloqué par son club…