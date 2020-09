Giroud (Chelsea) : « J'ai failli signer à Tottenham »

Toujours à Chelsea sous la direction de Frank Lampard, Olivier Giroud va devoir composer avec la concurrence de Timo Werner, notamment, cette saison sur le front de l'attaque des Blues. Le Français était proche d'un départ l'hiver dernier et est revenu sur cette période au cours d'un entretien accordé à So Foot. "Lors des trois derniers jours du mercato, j'étais dans le bureau du coach pour trouver une solution. J'espérais que Chelsea me trouve un remplaçant. De mon côté ce n'est pas les solutions qui manquaient : j'ai failli signer à la Lazio, à l'Inter… J'étais même tellement déterminer à partir que j'ai même failli signer à Tottenham", confie l'ancien élément de Montpellier.

Giroud a su convaincre Lampard en janvier

Fort heureusement pour lui, le joueur a su renverser la tendance par la suite, gagnant la confiance de son entraîneur avec ses prestations et ses buts. "En janvier, il m'a donc dit qu'il me donnerait à nouveau ma chance et il l'a fait : mi-février, j'ai fait une bonne entrée contre Manchester United et derrière, j'ai marqué contre Tottenham. D'un coup, je ne suis plus sorti de l'équipe et j'ai marqué 8 buts en 10 titularisations", rappelle Giroud.

Lors de la victoire de Chelsea contre Brighton, lundi soir (1-3), Olivier Giroud est resté sur le banc des remplaçants. Dimanche, les Blues vont affronter Liverpool (17h30) pour le choc de la seconde journée de Premier League.